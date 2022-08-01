«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче Первой лиги
«Рубин» сыграл сегодня вничью с «Уфой» в матче Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 0:0.
В конце июля «Рубин» проиграл «Енисею» в матче второго тура Первой лиги. Игра в Красноярске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
После трех туров казанский клуб с четырьмя очками располагается на 8-й позиции в турнирной таблице, «Уфа» (4 очка) идет 13-й.
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