Минцифры предложило не штрафовать бизнес за продажу гаджетов без российского ПО
Минцифры России предлагает не привлекать бизнес к административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения. Соответствующий проект закона ведомство внесло в правительство.
Как пояснил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сейчас штрафы не работают, потому что при параллельном импорте невозможна предустановка обязательного российского программного обеспечения, передает «РИА Новости».
В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Для должностных лиц штраф составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
В Минцифре РФ объяснили, что на устройстве во время его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора. Там пользователю предложат выбрать одну из поисковых систем, в том числе и российскую.
Отметим, что ведомство предлагало ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО.
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