В Татарстане мужчину обвинили в убийстве, совершенном 27 лет назад

В Татарстане 49-летнего мужчину обвинили в убийстве, произошедшем 27 лет назад, — обвинение предъявлено по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (п. п. «б», «н» ст. 102 УК РСФСР), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, все случилось в 1995 году, 11 марта. Обвиняемый был пьян и просил закурить у незнакомцев — нескольких местных жителей и приехавших к ним знакомых из Самары. Они грубо ему отказали, и злоумышленник стал угрожать им расправой ночью. Назначил и место — рядом с сахарным заводом.

Обвиняемый вместе со знакомым встретился с тремя потерпевшими в назначенном месте и открыл по ним стрельбу. Мужчины получили ранения, но им удалось уехать на автомобиле. В последующем двое скончались в больнице.

Злоумышленники скрылись, их объявили в розыск. В 2015-м тело одного из них нашли в Пензенской области — он скончался в результате утопления. Второго обвиняемого задержали 3 августа 2022 года в Северной Осетии. Он обратился в миграционную службу по вопросу восстановления паспорта, представившись чужим именем, однако его личность идентифицировали по базе данных. Мужчина отказался от дачи показаний.

Фото: realnoevremya.ru

Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

В Татарстане пойдет под суд 33-летний житель Узбекистана, которого обвинили в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 23 октября 2021 года обвиняемый, будучи в квартире в одном из жилых домов на проспекте Ибрагимова в Казани, нанес не менее пятнадцати ножевых ранений двум молодым людям в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений. Потерпевшие скончались на месте.



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Маргарита Головатенко