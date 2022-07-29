В Татарстане пойдет под суд мужчина, совершивший двойное убийство

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане пойдет под суд 33-летний житель Узбекистана, которого обвинили в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



Установлено, что 23 октября 2021 года обвиняемый, будучи в квартире в одном из жилых домов на проспекте Ибрагимова в Казани, нанес не менее пятнадцати ножевых ранений двум молодым людям в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений. Потерпевшие скончались на месте.

На следующий день обвиняемый попытался скрыться, но его задержали по пути в Самару. Дело направят в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

Вчера стало известно, что жителя Татарстана осудили за беспричинное убийство случайного прохожего, который вместе с женой выгуливал собаку во дворе на улице Гоголя в Зеленодольске. Татарстанца признали виновным по статье об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



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Маргарита Головатенко