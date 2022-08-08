В Татарстане этим летом проверили 971 детский лагерь

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за два прошедших месяца летней оздоровительной кампании проверили 971 летнее оздоровительное учреждение, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.



150 проверок были профилактическими, 821 — в рамках проведения выездных или документарных плановых проверок.

На контроле ведомства в сезон летней оздоровительной кампании 2022 года находятся 1 255 летних оздоровительных учреждений, все они работают при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

В настоящий момент завершили свою работу все пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха, 19 загородных и 36 палаточных лагерей. Продолжается работа 99 загородных лагерей и 17 палаточных лагерей. За это лето в ведомстве проверили 971 лагерь.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В татарстанских лагерях за два прошедших месяца летней оздоровительной кампании отдохнули 130,4 тысячи детей. В Краснодарском крае и Республике Крым отдохнули 1,8 тысячи детей из Татарстана, еще продолжают свой отдых 1,3 тысячи.



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Маргарита Головатенко