В лагерях Татарстана этим летом отдохнули более 130 тысяч детей

В татарстанских лагерях за два прошедших месяца летней оздоровительной кампании отдохнули 130,4 тысячи детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.



В Краснодарском крае и Республике Крым отдохнули 1,8 тысячи детей из Татарстана, еще продолжают свой отдых 1,3 тысячи.

Завершили свою работу все пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха, 19 загородных и 36 палаточных лагерей. Продолжается работа 99 загородных лагерей и 17 палаточных лагерей. За это лето в ведомстве проверили 971 лагерь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле в Татарстане функционировали 111 лагерей, в которых отдыхали 18,5 тысячи детей. В лагерях сохраняется контроль за антиковидными мероприятиями. Они проверяются на обязательные утренние фильтры для сотрудников, проведение дезинфекционных мероприятий.



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Маргарита Головатенко