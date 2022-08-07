Объем строительных работ в Татарстане вырос до 163,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам января — июня 2022 года объем строительных работ в Татарстане вырос на 10,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Он превысил 163,5 миллиарда рублей.

В июне объем строительных работ в Татарстане составил более 42 млрд рублей. Это на 13,7% больше уровня аналогичного месяца 2021-го и на 41,7% больше мая текущего года.

Организациями, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, в Татарстане в первом полугодии выполнено строительных работ более чем на 60 млрд рублей. Это на 19,2% больше, чем за январь — июнь прошлого года.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане за первые шесть месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию более 1,91 миллиона кв. метров жилья. Из них почти 594,5 тыс. «квадратов» — в Казани.



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Татьяна Демина