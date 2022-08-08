В июне умерли более 3,3 тысячи татарстанцев

Фото: Олег Тихонов (архив)

В июне текущего года в Татарстане умерли 3 343 человека. Это на 26,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2021-го, следует из данных Росстата.

По числу зарегистрированных в начале лета смертей Татарстан находится на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа. Антилидером стала Башкирия, где в июне умер 3 851 человек. Следом идут Нижегородская (3 527 умерших) и Самарская (3 374) области.

Снижение смертности в июне зарегистрировано во всех регионах ПФО. Заметнее всего она сократилась в Нижегородской области — на 35,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Фото: Максим Платонов

Для 50 из 3,3 тысячи умерших в июне татарстанцев основной причиной смерти стал коронавирус. Как сообщает Росстат, COVID-19 выявлен в организмах 28 из 50 умерших, а у остальных 22 он предполагается как основная причина смерти, но требуются дополнительные медицинские исследования, так как он не идентифицирован.

В целом за первые 6 месяцев 2022 года в Татарстане умерли 23 325 человек. Это на 8,6% меньше, чем за январь — июнь прошлого года.



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Татьяна Демина