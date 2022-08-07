В Татарстане в первом полугодии сократилась смертность

Фото: Максим Платонов (архив)

За первые 6 месяцев 2022 года в Татарстане умерли 23 325 человек. Это на 8,6% меньше, чем за январь — июнь прошлого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных Росстата.

По количеству зарегистрированных в первом полугодии смертей Татарстан занимает 4-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Наибольшее количество умерших оказалось в Нижегородской области — 25,7 тысячи, что на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Антилидерами по числу смертей в первом полугодии стали также Башкирия (25 641 умерший) и Самарская область (23 712). В них смертность сократилась на 9,5% и 9,1% соответственно.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сокращение смертности по итогам первых 6 месяцев 2022 года зафиксировано во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего она упала в Чувашии — на 12,5%. Там в январе — июне умерли 8,2 тысячи жителей.

Напомним, по данным Росстата, в первом полугодии текущего года в Татарстане зарегистрировали 17 667 новорожденных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в республике сократилась на 10,2%.



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Татьяна Демина