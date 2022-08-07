Почти во всех районах Татарстана проходит уборочная кампания — видео
Почти во всех районах Татарстана проходит уборочная кампания, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В конце июля в Новошешминском районе Татарстана уже убрали 58 тысяч га посевных площадей.
Всего на конец июля этого года к уборке высаженных озимых зерновых культур приступила половина районов республики. Обмолочено 3,5 тыс. га зерновых, намолочено 15,4 тыс. тонн зерна. Урожайность — 43,3 ц/га. В августе ожидается не самый благоприятная для уборки погода, на полях уже наблюдается частичное полегание хлебов. Одним из неблагоприятных условий для культур аграрии называют высокую температуру.
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