В Новошешминском районе Татарстана убрано 58 тысяч га посевных площадей
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Новошешминский район республики. Там он оценил темпы уборочных работ и осмотрел новую мечеть в селе Азеево. Об этом сообщает его пресс-служба.
Глава района Вячеслав Козлов доложил основные показатели: убрано в общей сложности 58 тысяч га. 69 комбайнов будет работать, в том числе привлеченные со стороны. В свою очередь президент обратил внимание на необходимость активно работать по наращиванию животноводства.
Встреча прошла на площадях ООО «Агрораздолье». Президенту показали зерносушильный комплекс SGR 100. Данное элеваторное оборудование предназначено для послеуборочной обработки зерна с целью обеспечить сохранность зерновых и масличных культур при долгосрочном хранении и последующей отгрузки для переработки. Плановая производительность объекта 100 тонн.
Также Минниханов посетил новую мечеть в селе Азеево. Инициатива ее строительства принадлежит жителям села. Отмечается, что старая мечеть, бывшее здание сельхозуправления, не отвечала современным требованиям и нуждалась в капитальном ремонте. В 2020 году начались работы. Основным спонсором строительства стал депутат Госсовета Татарстана Рифнур Сулейманов, выходец села. Мечеть вмещает в себя 60 человек и уже открыта для прихожан.
Также сегодня президент посетил Аксубаевский район, где в ходе своего визита осмотрел поля района, зерносушильный комплекс. Так, на базе хозяйства ООО «Волга-Селект» Минниханов встретился с механизаторами, задействованными в уборке, и главами поселений. Они сообщили, что сегодня на полях работает 99 комбайнов, 30 единиц привлекли со стороны. Укомплектованы две смены.
Кроме того, глава республики посетил с рабочей поездкой Нурлатский район, где оценил ход уборочной кампании, осмотрел конноспортивный комплекс и новый городской парк. На сегодняшний день в Нурлатском районе собрано около 10 тысяч тонн нового урожая (ячмень и озимая пшеница). Всего убрано 2,7 тысячи га площадей, а средняя урожайность составила 42 ц/га. Еще предстоит убрать 40 тысяч га, а на полях планируется задействовать более 100 единиц техники: 61 собственный комбайн и 44 машины со стороны.
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