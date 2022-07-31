В Новошешминском районе Татарстана убрано 58 тысяч га посевных площадей

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Новошешминский район республики. Там он оценил темпы уборочных работ и осмотрел новую мечеть в селе Азеево. Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава района Вячеслав Козлов доложил основные показатели: убрано в общей сложности 58 тысяч га. 69 комбайнов будет работать, в том числе привлеченные со стороны. В свою очередь президент обратил внимание на необходимость активно работать по наращиванию животноводства.

Фото: пресс-служба президента РТ

Встреча прошла на площадях ООО «Агрораздолье». Президенту показали зерносушильный комплекс SGR 100. Данное элеваторное оборудование предназначено для послеуборочной обработки зерна с целью обеспечить сохранность зерновых и масличных культур при долгосрочном хранении и последующей отгрузки для переработки. Плановая производительность объекта 100 тонн.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также Минниханов посетил новую мечеть в селе Азеево. Инициатива ее строительства принадлежит жителям села. Отмечается, что старая мечеть, бывшее здание сельхозуправления, не отвечала современным требованиям и нуждалась в капитальном ремонте. В 2020 году начались работы. Основным спонсором строительства стал депутат Госсовета Татарстана Рифнур Сулейманов, выходец села. Мечеть вмещает в себя 60 человек и уже открыта для прихожан.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также сегодня президент посетил Аксубаевский район, где в ходе своего визита осмотрел поля района, зерносушильный комплекс. Так, на базе хозяйства ООО «Волга-Селект» Минниханов встретился с механизаторами, задействованными в уборке, и главами поселений. Они сообщили, что сегодня на полях работает 99 комбайнов, 30 единиц привлекли со стороны. Укомплектованы две смены.

Кроме того, глава республики посетил с рабочей поездкой Нурлатский район, где оценил ход уборочной кампании, осмотрел конноспортивный комплекс и новый городской парк. На сегодняшний день в Нурлатском районе собрано около 10 тысяч тонн нового урожая (ячмень и озимая пшеница). Всего убрано 2,7 тысячи га площадей, а средняя урожайность составила 42 ц/га. Еще предстоит убрать 40 тысяч га, а на полях планируется задействовать более 100 единиц техники: 61 собственный комбайн и 44 машины со стороны.



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Максим Кокунин