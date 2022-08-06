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В Калмыкии один человек погиб при нападении заключенных на сотрудников колонии

18:59, 06.08.2022
В Калмыкии один человек погиб при нападении заключенных на сотрудников колонии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В одной из колоний Калмыкии заключенные напали на сотрудников ФСИН. В результате инцидента один погиб, семеро получили травмы.

Инцидент произошел в колонии № 2 накануне вечером. Двое заключенных набросились на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Осужденных 2000 и 1994 года рождения задержали. Один из них отбывал три с половиной года за несколько преступлений, в том числе грабеж, другой — 15 лет за убийство, пишет «РИА Новости».

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Татьяна Леухина
Происшествия

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