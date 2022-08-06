Врач рассказала, что мороженое летом не может вызвать ангину

Вопреки распространенному заблуждению, мороженое в жару не способно спровоцировать ангину. Оно может снизить иммунитет к болезнетворным бактериям из-за переохлаждения горла, рассказала врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова.

Ангина (острый тонзиллит) вызывается патогенными бактериями или вирусами на фоне неблагоприятных факторов, к которым относится в том числе переохлаждение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора, — передает «Прайм» слова врача.

Нежданова отметила, что этот продукт достаточно полезен для нервной системы и иммунитета — он содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины и микроэлементы. Но при некоторых заболеваниях, в частности проблемах с ЖКТ, его потребление лучше ограничивать.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина