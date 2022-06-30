В Татарстане выросло производство яиц и молока

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам января — мая 2022 года зафиксировано увеличение производства молока и яиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные представил Татарстанстат.

За первые пять месяцев 2022 года в республике произвели 624,5 миллиона яиц. Это на 1,7% больше, чем за январь — май прошлого года, когда показатель составил 614,1 миллиона.

Производство молока в Татарстане выросло на 1,3%. Если в январе — мае 2021-го в республике произвели 783,3 тысячи тон молока, то за первые пять месяцев этого года 793,8 тысячи тонн.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что, по данным Татарстанстата, в республике в этом году сократилось поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Так, на конец мая 2022 года в Татарстане насчитывается 933,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 4,4% меньше, чем по состоянию на конец весны прошлого года, когда в республике их числилось 976,8 тысячи.

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Татьяна Демина