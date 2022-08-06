Эрдоган сообщил, что обсуждал с Путиным применение карт «Мир» в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным применение в стране карты «Мир». Об этом турецкий лидер сообщил журналистам по возвращении из Сочи.

Он отметил, что в этом вопросе есть серьезные подвижки.

Фото: kremlin.ru

— В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас, — приводит «РИА Новости» его слова.

В июне руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что россияне могут расплачиваться картой «Мир» практически во всех отелях Турции. Также российские карточки принимают во многих популярных торговых точках республики. Догузова отмечала, что карту «Мир» могут начать принимать в 12 популярных среди туристов странах.



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Татьяна Леухина