В Татарстане помогут собраться в школу более 300 детям из ДНР и ЛНР

В этом году республиканский проект «Помоги собраться в школу» охватит более 300 детей, прибывших в Татарстан из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

Для них приготовят портфели с полным набором школьных принадлежностей.

— Детям, которые приехали без родителей, а такие у нас тоже есть, окажем адресную помощь. Их родители живы, но остались на территории Украины, — пояснила она.



Фото: realnoevremya.ru

Всего в этом году более 55,3 тысяч ребят из Татарстана пойдут в первый класс. Дети, родители которых не смогут обеспечить им полноценную подготовку к школе, получат подарочные портфели. В прошлом году таких по республике было более 15 тысяч, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Этим летом в Набережных Челнах четверо ребят — вынужденных переселенцев из Украины получили аттестаты. Девятиклассники останутся в городе и планируют поступить в медицинский колледж, технический колледж им. В.Д. Поташова, торгово-технологический колледж. Одиннадцатиклассник уезжает в город Иваново, он будет поступать там.



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Татьяна Леухина