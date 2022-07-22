УНИКС встретится с «Зенитом» в матче-открытии сезона-2022/2023 Единой лиги ВТБ

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский УНИКС сыграет с «Зенитом» в матче-открытии сезона-2022/2023 Единой лиги ВТБ, согласно утвержденному календарю чемпионата-2022/2023, опубликованному на официальном сайте турнира.



Первый этап регулярного чемпионата пройдет в два круга. Каждая из 12 команд сыграет с каждой в гостях и дома. После этого команды поделят на группы А и Б — то есть занявшие 1-6-е места и занявшие 7-12-е места соответственно. На втором этапе команды сыграют в своих группах еще два круга.

На этой неделе 27-летний хорватский форвард Марио Хезонья покинул казанский УНИКС. По итогам сезона Хезонья был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных баскетболистов турнира и победил в конкурсе по броскам сверху.



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Маргарита Головатенко