В КФУ объяснили причину аномальной жары в Казани

В Казани температура на 4—5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, сейчас погода определяется обширным устойчивым антициклоном, который захватил европейскую часть России. Антициклон — это область высокого давления, поэтому солнечно и мало облаков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Температурный фон очень высокий. Среднесуточная температура в августе должна быть порядка 20 градусов, а она на 4—5 градусов выше климатической нормы, — передает слова Переведенцева пресс-служба КФУ.

Профессор КФУ отметил, что жара в Казани спадет только во второй декаде августа. Небольшое снижение температуры будет наблюдаться начиная с 10 августа, при этом холодов ждать не стоит. Температурный фон приблизится к климатической норме.



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Татьяна Леухина