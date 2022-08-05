Профессор КФУ рассказал, когда спадет жара в Казани

Фото: Максим Платонов

Жара в Казани спадет только во второй декаде августа. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— К нам придет циклон с Северной Атлантики с атмосферными фронтами. Температура воздуха будет постепенно понижаться. Ветер немного усилится, его направление изменится. Местами возможны кратковременные осадки, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Небольшое снижение температуры будет наблюдаться начиная с 10 августа, при этом холодов ждать не стоит. Температурный фон приблизится к климатической норме, передает пресс-служба КФУ.

Вчера Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в республике среднесуточные температуры воздуха превысили многолетние значения на 2—3 градуса. Дождей до 9 августа не прогнозируется.

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Татьяна Леухина