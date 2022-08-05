В Казани в ходе проверок автобусов и такси составили 20 административных материалов

В Казани сегодня прошла проверка автобусов и такси. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Особое внимание уделялось законности осуществления трудовой деятельности водителями-иностранцами и соблюдению ими миграционного законодательства. Также инспекторы контролировали выполнение требований по проведению должностными лицами предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния автомобилей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отношении водителей составили 20 административных материалов.

С 11 июля по 10 августа Госавтоинспекция Казани проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Его цель — профилактика и пресечение административных правонарушений при применении ремней безопасности водителями.



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Татьяна Леухина