В этом году число туристов, посетивших Свияжск, может достигнуть миллиона

Фото: Олег Тихонов

В этом году число туристов, посетивших Свияжск, перешагнет отметку в один миллион человек. Об этом в прямом эфире «Реального времени» рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

По его словам, в этом году на острове, как и по всей России, отмечается всплеск внутреннего туризма, и такое количество посетителей во много раз опережает существующие планы.

— По нашему плану развития такого уровня посещения мы должны были достигнуть только в 2035 году. Приезжают люди отовсюду, на автобусных экскурсиях из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Ульяновска, Йошкар-Олы и так далее. Приезжают на водном транспорте. Есть возможность посетить нас и на судах местных линий, и на судах круизных. Ежегодно у нас более 120 судозаходов, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Силкин также отметил, что одним из популярных маршрутов для того, чтобы добраться до острова, является электричка — автобус.

— У нас в гостях буквально несколько дней назад был начальник Горьковской железной дороги, и он поручил своим коллегам поддерживать и развивать этот маршрут. Еще мы обговаривали запуск специального поезда из Нижнего Новгорода, который будет ходить до станции «Свияжск», — сообщил директор музея-заповедника.

В то же время он заявил, что большой объем туристов иногда создает излишнюю нагрузку на инфраструктуру, а она в свою очередь требует развития.

— Например, надо завершить реализацию проекта, который связан с перехватывающей парковкой, находящейся в двух километрах от Свияжска. На сегодняшний день она не введена в эксплуатацию и не работает так, как это задумывалось изначально, — подчеркнул Силкин.

Фото: Максим Платонов

По данным Госкомитета Татарстана по туризму, число туристов на острове-граде Свияжске в первом полугодии выросло на 31%. Его за январь — июнь 2022 года посетили свыше 528,1 тыс. путешественников.



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Максим Кокунин