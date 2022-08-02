В Татарстане выросла посещаемость основных туристских центров

Фото: Максим Платонов (Свияжск)

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года зафиксировано увеличение посещаемости основных туристских центров. Речь идет о Казанском кремле, острове-граде Свияжске, Великом Болгаре, Елабуге, Тетюшах и Чистополе.

По данным Госкомитета Татарстана по туризму, больше всего турпоток вырос в Чистополь — на 52%. Город за январь — июнь посетили почти 25,2 тысячи человек.

В Великий Болгар турпоток вырос почти на 42%. Его за первые шесть месяцев этого года посетили более 229 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов

Почти на 31% выросло число туристов на острове-граде Свияжске. Его за январь — июнь 2022 года посетили свыше 528,1 тыс. путешественников.

В Елабугу турпоток вырос на 30%, до 244,4 тысячи человек, в Тетюши — на 15%, до почти 69 тысяч.

Музей-заповедник «Казанский Кремль» в первом полугодии этого года посетили 1 673 344 человека. За январь — июнь 2021-го там побывали 1 328 344 человека.

Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%.

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Татьяна Демина