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В Татарстане сотрудника фармацевтической компании оштрафовали за отсутствие данных о лекарствах для льготников

16:22, 05.08.2022
В Татарстане сотрудника фармацевтической компании оштрафовали за отсутствие данных о лекарствах для льготников
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанское УФАС России привлекло к ответственности лицо, ответственное за процедуру закупок в ГУП «Медтехника и фармация». Ему назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.

Наказание последовало за неразмещение информации о том, что поставка жизненно необходимых лекарств подтверждена и договор по ней заключен.

Сотрудник должен был сообщить о заключении контракта на поставку лекарственных препаратов с начальной максимальной ценой в 4,8 млн рублей в течение трех дней с момента подписания договора. Подтверждающие сведения необходимо было разместить в единой информационной системе (ЕИС). Заказчик сделал это лишь спустя несколько месяцев.

Сотрудник предприятия хотел оспорить наложенный штраф, но решение о правомерности взыскания подтвердил Вахитовский районный суд Казани, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

В понедельник антимонопольное ведомство рассказало, что в Татарстане ООО «Благоустройство и озеленение», его учредителя и директора включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года из-за неисполнения контракта и создания угрозы жизни и здоровью детей и работников детских садов.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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