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В Татарстане компания попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за создания угрозы здоровью детей

16:49, 01.08.2022
В Татарстане компания попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за создания угрозы здоровью детей
Фото: Роман Хасаев

В Татарстане ООО «Благоустройство и озеленение», его учредителя и директора включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года из-за неисполнения контракта и создания угрозы жизни и здоровью детей и работников детских садов. Об этом сообщает Управление ФАС по республике.

Лениногорская компания «Благоустройство и озеленение» выиграла тендер на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в дошкольных учреждениях Альметьевского района с января по декабрь 2021 года. Однако уже в марте появились претензии из-за срыва графика работ. На них компания не отреагировала.

Заявки 19 детских садов подрядчик выполнил лишь частично. Еще в 126 дошкольных образовательных учреждениях компания «Благоустройство и озеленение» не выполнила никаких работ, установила антимонопольная служба.

Фото: Максим Платонов

В связи с внесением «Благоустройство и озеленение» в реестр недобросовестных поставщиков компания два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках. Решение она может обжаловать в арбитражных судах, которые уже признали выводы УФАС правомерными.

«Реальное время» рассказывало, как комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе Казань не смог добиться включения своего подрядчика — ООО «АйТрансИнжиниринг» — в реестр недобросовестных. В 2020 году компания не в полном объеме провела текущий ремонт помещений в здании по ул. Тимирязева, 8.

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Татьяна Демина
БизнесПроисшествия Татарстан

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