В Челнах обнаружили более 25,5 тыс. пачек немаркированных сигарет — возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах обнаружили склад, где незаконно хранилась партия немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Их в дальнейшем планировали сбыть.

По данному факту возбудили уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса России — приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере, организованной группой, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления ФСБ по Татарстану.

Установлено, что двое мужчин и другие неустановленные лица, действуя в составе группы по предварительному сговору, «с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли» хранили немаркированные сигареты по ул. Магистральной в домах №41 и №73. В ходе обыска по указанным адресам сотрудники УФСБ по Татарстану изъяли 2 552 блока, или 25 520 пачек, сигарет на сумму почти 2,86 млн рублей.

В марте полицейские Бугульмы изъяли у местного предпринимателя около двух тысяч пачек контрафактных сигарет, которые были подготовлены к продаже. Он приобрел немаркированные табачные изделия на общую сумму порядка 200 тысяч рублей.



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Татьяна Леухина