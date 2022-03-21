В Бугульме полицейские изъяли около двух тысяч пачек контрафактных сигарет

Фото: Максим Платонов

Полицейские Бугульмы изъяли у местного предпринимателя около двух тысяч пачек контрафактных сигарет, которые были подготовлены к продаже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Установлено, что 30-летний индивидуальный предприниматель, приобрел немаркированные табачные изделия на общую сумму порядка 200 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу.

Фото: realnoevremya.ru

4 марта полицейские Нижнекамска задержали местного жителя, перевозившего контрафактную алкогольную продукцию. Установлено, что с ноября 2020 по июнь 2021 года поддельный алкоголь ему поставлял житель Челябинска. Общий объем изъятого алкоголя с признаками фальсифицированного изготовления составил более 212 литров. Во время обыска по месту жительства подозреваемого в Челябинске сотрудники МВД также изъяли немаркированную продукцию на сумму более 1,1 млн рублей.

Максим Кокунин