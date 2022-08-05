Основатель крупнейшей сети парикмахерских в России Ильназ Набиуллин в гостях у «Реального времени»

Фото: «Реальное время»

В среду, 10 августа, гостем ежедневного прямого эфира «Реального времени» станет уроженец Казани, основатель японских парикмахерских «Чио Чио», а также совладелец и создатель франчайзинговых сетей Gentlz, Zifa Ильназ Набиуллин.

Сеть парикмахерских эконом-класса сегодня насчитывает уже 621 точку в России и ближнем зарубежье. В Татарстане по франшизе открыто более шестидесяти салонов парикмахерских: 41 в Казани, 17 в Набережных Челнах, четыре в Нижнекамске и два в Альметьевске.

Осенью 2017 года Набиуллин рассказывал «Реальному времени» о планах охватить 30% эконом-сегмента рынка парикмахерских услуг. Сеть он называл «фастфудом на рынке парикмахерских услуг». В среду, 10 августа, бизнесмен расскажет, удалось ли осуществить эти планы, а также раскроет еще больше карт о запуске своего нового проекта по продаже 10% акций частным инвесторам. О том, что федеральная сеть парикмахерских «Чио-Чио» готова привлечь миллион долларов инвестиций, мы писали ранее.