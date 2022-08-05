В казанском детсаду №395 откроют группу для детей с ограниченными возможностями здоровья

В детском саду №395 комбинированного вида, расположенном в Московском районе Казани, организуют группу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там же появятся две ясельные группы.

Сейчас в детском саду идет ремонт. Сейчас работы выполнены на 39%. После ремонта мощность учреждения увеличится на 60 мест. В итоге посещать садик смогут 320 детей.

Фото: kzn.ru

Группа для детей с ОВЗ и ясли решили открыть после соответствующих просьб от родителей, сообщает мэрия Казани. До начала ремонта в детском саду №395 работали шесть групп.

Фото: kzn.ru

Завершить ремонт детского сада планируется к концу сентября. Власти заверяют, что работы идут по графику. Пока воспитанники детсада №395 распределены по другим дошкольным образовательным учреждениям.

Двухэтажное здание детского сада №395 построили на ул. Серова в 1998 году. Ремонт там проводится впервые.

В этом году в Татарстане отремонтируют 22 детских сада. В Казани обновят 12 дошкольных образовательных учреждений.



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Татьяна Демина