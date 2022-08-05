За сутки в России зарегистрировали 18 555 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус выявили у 18 555 человек. Всего заболевших по стране зарегистрировано 18 672 422 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 5 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 817 человек. Всего выздоровевших — 18 019 883 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 47 россиян. Всего от инфекции скончался 382 651 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко