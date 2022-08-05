Новости общества

11:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в России зарегистрировали 18 555 случаев заболевания коронавирусом

11:04, 05.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 18 555 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России коронавирус выявили у 18 555 человек. Всего заболевших по стране зарегистрировано 18 672 422 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 5 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 817 человек. Всего выздоровевших — 18 019 883 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 47 россиян. Всего от инфекции скончался 382 651 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Прямая трансляция с пивоваренного завода «Белый Кремль»: поговорим о дне пива и о том, что оно в себе таит