Главное о коронавирусе на 5 августа: США подозревают в причастности к появлению COVID-19, спрос на вакцинацию
В Татарстане провели более 6,97 млн тестов на коронавирус
За последние сутки в Татарстане выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. Всего на 5 августа их число достигло 154 101. Выздоровели за весь период 150 485 татарстанцев, в том числе 17 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — один. Госпитализировали еще 46 человек.
- В Татарстане за последние сутки сделано 7 564 теста на COVID-19. Всего в республике проведено 6 970 709 лабораторных исследований на наличие коронавируса, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.
- За последние семь дней в Татарстане охват тестированием на COVID-19 на 100 тысяч населения составил 191,0 исследования. Все лаборатории региона в полном объеме обеспечены диагностическими тестами.
Пик заболеваемости может быть уже в этом месяце
За последние сутки в России выявили 18 555 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 817 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 672 422 человек, а выздоровевших — до 18 019 883. За сутки болезнь унесла жизни 47 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 382 651 человек.
- «Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению. Он напомнил, что в мае 2022 года ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала «Ланцет» Джеффри Сакс заявил, что коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии.
- Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ожидаемый летний пик заболеваемости COVID-19 в России — до 50 тысяч случаев в сутки. По его словам, текущий подъем заболеваемости указывает на то, что пиковых значений на уровне 200 тысяч случаев в сутки не будет. Ранее он прогнозировал, что пик подъема заболеваемости придется на конец августа.
- Спрос на прививки от коронавируса за последний месяц вырос в несколько раз, рассказали «Известиям» представители крупных сетей медклиник. Заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцова заявила, что заметный рост числа обращений за вакцинацией зафиксирован с 11 по 18 июля — он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос увеличился еще на 52% уже к этому показателю. Вместе с этим в «Инвитро» сообщили, что за последний месяц спрос на вакцинацию вырос вдвое, а представители «РЖД-Медицина» рассказали, что спрос на прививки среди сотрудников компании по всей стране вырос примерно на 15%.
- Главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших коронавирус. У них встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти. Наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей являются астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль и нарушениe сна.
- По прогнозу врача-инфекциониста Николая Малышева, пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года. Это связано с тем, что в этот период возвращается из отпусков и выходит на работу большая часть россиян.
- Негативные последствия COVID-19 с каждым новым заражением выражены все ярче и длятся дольше, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Со стороны нервной системы это «туман в голове», головные боли, тревожность, нарушенная концентрация внимания, иногда даже клиническая депрессия. Кроме того, у людей часто появляется потливость, учащенное сердцебиение, выпадают волосы и пропадает обоняние. Перенести болезнь в более легкой форме и уберечь себя от повторного заражения можно только с помощью вакцинации, подчеркнул он.
- Народного артиста России Александра Филиппенко госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщила его жена Марина Ишимбаева. По ее словам, он чувствует себя хорошо, а госпитализация лишь мера предосторожности. «Ничего такого страшного нет. Единственное, что тест показал положительный результат на коронавирус, и мы решили его положить в больницу, чтобы последили за ним — капельницы, витамины», — сказала она.
- Специалисты не наблюдают развитие тяжелых осложнений у большинства пациентов с инфекцией, вызванной штаммом коронавируса «омикрон», заверил замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Для инфекции, которую вызывает омикрон-штамм, характерны симптомы, ранее наблюдаемые при других острых респираторных инфекциях. Это повышение температуры тела, поражение верхних дыхательных путей, которое проявляется в виде кашля и насморка, а также «явления интоксикации в виде слабости, вялости, мышечной боли», добавила специалист.
- Замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко заявила, что темпы ревакцинации от коронавируса в регионе за месяц выросли на 10%. Основное количество граждан получило первичную вакцинацию летом 2021 года, а большинство людей переболело коронавирусом до января-февраля 2022 года. С учетом формирования иммунитета с момента массовой первичной вакцинации или заболеваемости прошло уже более шести месяцев.
Постковидный синдром развивается у каждого восьмого заболевшего
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 582 017 542 человек, 6 412 806 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 961 519). На второй строчке — Индия (44 107 588), на третьей — Франция (34 206 310), на четвертой — Бразилия (33 964 494), на пятой — Германия (31 178 705).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 032 820). За ними следуют Бразилия (679 536), Индия (526 600), Россия (374 849, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 128).
- Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах ушел на карантин после положительного теста на коронавирус. На данный момент министр чувствует себя нормально, у него наблюдаются лишь легкие симптомы COVID-19. Политик четыре раза вакцинировался и с самого начала пандемии призывал немцев проявлять осторожность из-за болезни.
- Медики Гронингенского университета (Нидерланды) впервые проследили за частотой развития всех известных симптомов постковидного синдрома у порядка 76,5 тысяч носителей COVID-19 и обнаружили, что подобные расстройства возникают у примерно каждого восьмого заболевшего. По словам профессора учебного заведения Джудита Росмалена, это позволило отделить реальные последствия от тех расстройств, которые существовали до начала болезни. Так, в среднем, на проблемы, похожие на постковидный синдром, жаловались около 21% переболевших, тогда как у здоровых людей они появлялись в 8,7% случаев.
- Австралийские и европейские биологи выяснили, что местный иммунитет носоглотки у детей лучше подавляет коронавирус, чем у взрослых. Однако эта ситуация изменилась после появления «омикрона». Ученые провели эксперимент и проследили за реакцией на коронавирус различных клеток, извлеченных из носоглотки 23 детей и 15 взрослых. Эксперименты показали, что клетки носоглотки детей реже подвергались заражению — это связано с тем, что врожденный иммунитет подростков острее реагировал на появление частиц SARS-CoV-2 и провоцировал более сильные воспаления. Появление очагов воспалений приводило к тому, что иммунная система вырабатывала большое число белка-интерферона, который мешал вирусу копировать себя.
- Первый подтвержденный случай смерти, спровоцированный последствиями вакцинации от коронавируса средством Johnson & Johnson, зафиксировали в ЮАР. Профессор Ханнели Мейер, которая работает в сотрудничестве с Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA) рассказала, что у пациента не было обнаружено иных причин смерти, кроме вакцины, способных спровоцировать синдром Гийена — Барре. Возраст умершего и другие его персональные данные не разглашают.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии