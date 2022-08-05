Главное о коронавирусе на 5 августа: США подозревают в причастности к появлению COVID-19, спрос на вакцинацию

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане провели более 6,97 млн тестов на коронавирус

За последние сутки в Татарстане выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. Всего на 5 августа их число достигло 154 101. Выздоровели за весь период 150 485 татарстанцев, в том числе 17 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — один. Госпитализировали еще 46 человек.

В Татарстане за последние сутки сделано 7 564 теста на COVID-19. Всего в республике проведено 6 970 709 лабораторных исследований на наличие коронавируса, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Фото: Максим Платонов

За последние семь дней в Татарстане охват тестированием на COVID-19 на 100 тысяч населения составил 191,0 исследования. Все лаборатории региона в полном объеме обеспечены диагностическими тестами.

Пик заболеваемости может быть уже в этом месяце

За последние сутки в России выявили 18 555 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 817 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 672 422 человек, а выздоровевших — до 18 019 883. За сутки болезнь унесла жизни 47 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 382 651 человек.

«Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению. Он напомнил, что в мае 2022 года ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала «Ланцет» Джеффри Сакс заявил, что коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии.

Фото: Минобороны России

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ожидаемый летний пик заболеваемости COVID-19 в России — до 50 тысяч случаев в сутки. По его словам, текущий подъем заболеваемости указывает на то, что пиковых значений на уровне 200 тысяч случаев в сутки не будет. Ранее он прогнозировал, что пик подъема заболеваемости придется на конец августа.

Спрос на прививки от коронавируса за последний месяц вырос в несколько раз, рассказали «Известиям» представители крупных сетей медклиник. Заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцова заявила, что заметный рост числа обращений за вакцинацией зафиксирован с 11 по 18 июля — он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос увеличился еще на 52% уже к этому показателю. Вместе с этим в «Инвитро» сообщили, что за последний месяц спрос на вакцинацию вырос вдвое, а представители «РЖД-Медицина» рассказали, что спрос на прививки среди сотрудников компании по всей стране вырос примерно на 15%.

Фото: Максим Платонов

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева заявила об ухудшении когнитивных функций у детей, перенесших коронавирус. У них встречаются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти. Наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей являются астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль и нарушениe сна.

По прогнозу врача-инфекциониста Николая Малышева, пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года. Это связано с тем, что в этот период возвращается из отпусков и выходит на работу большая часть россиян.

Фото: Максим Платонов

Негативные последствия COVID-19 с каждым новым заражением выражены все ярче и длятся дольше, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Со стороны нервной системы это «туман в голове», головные боли, тревожность, нарушенная концентрация внимания, иногда даже клиническая депрессия. Кроме того, у людей часто появляется потливость, учащенное сердцебиение, выпадают волосы и пропадает обоняние. Перенести болезнь в более легкой форме и уберечь себя от повторного заражения можно только с помощью вакцинации, подчеркнул он.

Народного артиста России Александра Филиппенко госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщила его жена Марина Ишимбаева. По ее словам, он чувствует себя хорошо, а госпитализация лишь мера предосторожности. «Ничего такого страшного нет. Единственное, что тест показал положительный результат на коронавирус, и мы решили его положить в больницу, чтобы последили за ним — капельницы, витамины», — сказала она.

Специалисты не наблюдают развитие тяжелых осложнений у большинства пациентов с инфекцией, вызванной штаммом коронавируса «омикрон», заверил замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Для инфекции, которую вызывает омикрон-штамм, характерны симптомы, ранее наблюдаемые при других острых респираторных инфекциях. Это повышение температуры тела, поражение верхних дыхательных путей, которое проявляется в виде кашля и насморка, а также «явления интоксикации в виде слабости, вялости, мышечной боли», добавила специалист.

Фото: realnoevremya.ru

Замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко заявила, что темпы ревакцинации от коронавируса в регионе за месяц выросли на 10%. Основное количество граждан получило первичную вакцинацию летом 2021 года, а большинство людей переболело коронавирусом до января-февраля 2022 года. С учетом формирования иммунитета с момента массовой первичной вакцинации или заболеваемости прошло уже более шести месяцев.

Постковидный синдром развивается у каждого восьмого заболевшего

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 582 017 542 человек, 6 412 806 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 961 519). На второй строчке — Индия (44 107 588), на третьей — Франция (34 206 310), на четвертой — Бразилия (33 964 494), на пятой — Германия (31 178 705).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 032 820). За ними следуют Бразилия (679 536), Индия (526 600), Россия (374 849, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 128).

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах ушел на карантин после положительного теста на коронавирус. На данный момент министр чувствует себя нормально, у него наблюдаются лишь легкие симптомы COVID-19. Политик четыре раза вакцинировался и с самого начала пандемии призывал немцев проявлять осторожность из-за болезни.

Медики Гронингенского университета (Нидерланды) впервые проследили за частотой развития всех известных симптомов постковидного синдрома у порядка 76,5 тысяч носителей COVID-19 и обнаружили, что подобные расстройства возникают у примерно каждого восьмого заболевшего. По словам профессора учебного заведения Джудита Росмалена, это позволило отделить реальные последствия от тех расстройств, которые существовали до начала болезни. Так, в среднем, на проблемы, похожие на постковидный синдром, жаловались около 21% переболевших, тогда как у здоровых людей они появлялись в 8,7% случаев.

Австралийские и европейские биологи выяснили, что местный иммунитет носоглотки у детей лучше подавляет коронавирус, чем у взрослых. Однако эта ситуация изменилась после появления «омикрона». Ученые провели эксперимент и проследили за реакцией на коронавирус различных клеток, извлеченных из носоглотки 23 детей и 15 взрослых. Эксперименты показали, что клетки носоглотки детей реже подвергались заражению — это связано с тем, что врожденный иммунитет подростков острее реагировал на появление частиц SARS-CoV-2 и провоцировал более сильные воспаления. Появление очагов воспалений приводило к тому, что иммунная система вырабатывала большое число белка-интерферона, который мешал вирусу копировать себя.

Первый подтвержденный случай смерти, спровоцированный последствиями вакцинации от коронавируса средством Johnson & Johnson, зафиксировали в ЮАР. Профессор Ханнели Мейер, которая работает в сотрудничестве с Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA) рассказала, что у пациента не было обнаружено иных причин смерти, кроме вакцины, способных спровоцировать синдром Гийена — Барре. Возраст умершего и другие его персональные данные не разглашают.

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Максим Кокунин