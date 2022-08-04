В Казани по итогам первого полугодия уменьшилось количество ДТП и пострадавших в них

В Казани по итогам первого полугодия 2022 года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей. Об этом сообщил на заседании комиссии по безопасности дорожного движения временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД РФ по Казани Никита Жирнов.

За 6 месяцев в столице Татарстана зарегистрировали 670 ДТП, в то время как за аналогичный период прошлого года — 684. Число раненых в авариях людей сократилось с 805 до 781 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ДТП погибли 17 человек. Чаще всего смертельные аварии происходили в апреле и июне. Каждое третье ДТП, произошедшее в Казани, — наезд на пешехода, сообщается на сайте мэрии города.

В июне в ГИБДД города сообщили, что в Казани с начала этого года выявили более 1,5 тысячи водителей, находившихся за рулем в пьяном состоянии. С участием пьяных водителей в столице Татарстана произошло 14 ДТП — в результате погиб один человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести.



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Татьяна Леухина