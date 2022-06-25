В Казани с начала года поймали более 1,5 тысячи пьяных водителей

В Казани с начала этого года выявили более 1,5 тысячи водителей, находившихся за рулем в пьяном состоянии, сообщили в ГИБДД города.



С участием пьяных водителей в столице Татарстана произошло 14 ДТП — в результате погиб один человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести.

24 июня сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого выявили 15 нетрезвых водителей, еще два автомобилиста ездили без прав.

Фото: realnoevremya.ru

В ГИБДД Казани напомнили: за управление автомобилем в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, согласно ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Если водитель садится за руль пьяным повторно, наступает уголовная ответственность.

Маргарита Головатенко