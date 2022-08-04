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В воздухе Казани вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида

23:34, 04.08.2022
В воздухе Казани вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида
Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал пункт наблюдений №4 на Болотникова. Он составил здесь 0,053 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида выявил и пункт наблюдения №5 по ул. Татарстан 72. Она достигла 0,075 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 3 августа по 7 часов 4 августа.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

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