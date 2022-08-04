В воздухе Казани вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида
В воздухе Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал пункт наблюдений №4 на Болотникова. Он составил здесь 0,053 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.
Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида выявил и пункт наблюдения №5 по ул. Татарстан 72. Она достигла 0,075 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 3 августа по 7 часов 4 августа.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым