На кузнечном заводе КАМАЗа сменился директор
Директором кузнечного завода КАМАЗа стал 38-летний Сергей Кленько. Об этом сообщается на странице предприятия во «Вконтакте».
До этого Кленько занимал должность генерального директора Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (ПАО «ТЗА»).
Предыдущий директор, Александр Чех, возглавлявший кузнечный завод с января 2021 года, продолжит свою работу на заводе двигателей. Он занял пост заместителя директора предприятия по техническому контролю.
В конце июля стало известно, что профком КАМАЗа может возглавить заместитель гендиректора компании по безопасности Ильдар Шамилов. Он единственная выдвинутая кандидатура.
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