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На кузнечном заводе КАМАЗа сменился директор

16:36, 04.08.2022
На кузнечном заводе КАМАЗа сменился директор
Фото: vk.com/club152518477

Директором кузнечного завода КАМАЗа стал 38-летний Сергей Кленько. Об этом сообщается на странице предприятия во «Вконтакте».

До этого Кленько занимал должность генерального директора Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (ПАО «ТЗА»).

Фото: kamaz.ru

Предыдущий директор, Александр Чех, возглавлявший кузнечный завод с января 2021 года, продолжит свою работу на заводе двигателей. Он занял пост заместителя директора предприятия по техническому контролю.

В конце июля стало известно, что профком КАМАЗа может возглавить заместитель гендиректора компании по безопасности Ильдар Шамилов. Он единственная выдвинутая кандидатура.

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Татьяна Леухина
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