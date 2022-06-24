В Татарстане планируют увеличить долю детей с ОВЗ, занимающихся спортом

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей-спортсменов. Речь идет о несовершеннолетних, не имеющих противопоказаний для занятий спортом, в возрасте от 6 до 17 лет.

Согласно целевым показателям реализации программы развития детско-юношеского спорта в Татарстане до 2030 года, сейчас доля детей с ОВЗ, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 28%. К 2023-м она должна вырасти до 30%, а к 2024-му — до 32%. Власти хотят добиться, чтобы в 2030 году доля достигла 32,6%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, программу развития детско-юношеского спорта в Татарстане до 2030 года утвердил республиканский Кабмин. Контроль за ее исполнением возложили на Минобрнауки и Минспорта региона.



С помощью программы татарстанские власти намерены повысить мотивацию детей к систематическим занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, усовершенствовать систему подготовки спортивного резерва. Также они хотят обеспечить успешное выступление спортсменов из республики на межрегиональных, всероссийских и на крупнейших международных соревнованиях.

Реализовывать программу намерены в два этапа. Первый — с 2022 по 2024 год, второй — с 2025 по 2030-й.

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Татьяна Демина