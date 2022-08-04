Формат кафе во «Вкусно — и точка» возобновит работу с 11 августа

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» возобновит концепцию «кафе» (бывшие «Маккафе») в России с 11 августа, сказано в сообщении компании.



Концепция «кафе» со следующей недели будет работать в прежних точках сети быстрого питания. В меню вошел ассортимент кофейных напитков, выпечка и десерты. Со временем меню будет дополняться другими позициями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

27 июня гендиректор сети ресторанов Олег Пароев сообщил, что сеть «Вкусно — и точка», бывший McDonald's, планирует возобновить работу всех точек в сентябре. Он отмечал, что на данный момент существуют сложности с упаковкой и определенными ингредиентами.

В конце июля сообщалось, что «Вкусно — и точка» планирует запустить доставку в конце августа — начале сентября.



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Маргарита Головатенко