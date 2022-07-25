«Вкусно — и точка» планирует запустить доставку к сентябрю этого года

«Вкусно — и точка» планирует запустить собственную доставку в конце августа — начале сентября. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор сети ресторанов Олег Пароев.

— Как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки, и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия — то есть конец августа — начало сентября, — сказал он.

По его словам, с момента перезапуска сеть открыла уже более 300 предприятий из 850 и обслужила больше 20 млн человек. «Мы продали больше 20 миллионов бургеров за это время, около 12 миллионов порций картошки и около 3 миллионов порций кофе», — уточнил Пароев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

27 июня Пароев сообщил, что сеть «Вкусно — и точка», бывший McDonald's, планирует возобновить работу всех точек в сентябре. Он отметил, что на данный момент существуют сложности с упаковкой и определенными ингредиентами.

Напомним, первый обновленный ресторан «Макдоналдс» на Баумана в Казани открылся уже 18 июня. Позже возобновили работу еще семь точек. В столице Татарстана работали 16 ресторанов «Макдоналдс».



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Максим Кокунин