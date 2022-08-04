«Булгарпиво» в счет долгов по налогам заложило ФНС свой транспорт и оборудование

АО «Булгарпиво» в счет долгов по налогам заложило Федеральной налоговой службе России свои транспорт и оборудование. Сведения об этом есть в системе «СПАРК-Интерфакс».

Всего заложено 16 объектов. Из них семь — автомобили. В их числе Mercedes-Benz GL-Class GL 500 4MATIC, два Hyundai VT HD-65, два Hyundai VT(HD78), BMW 7 750Li xDrive, а также трактор «Беларус 892».

Среди заложенного оборудования: автомат маркировочный, станок ленточно-пильный отрезной, котельная автоматизированная блочно-модульная «Универсал», наружные сети водоснабжения и ливневой канализации логистического центра, станция сбора конденсата, автомат обертывания термоусадочной пленкой, автомат розлива в алюминиевые банки и конвейерная система (линия №5 для розлива ж/б банок).

Напомним, министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин на республиканском совещании об итогах исполнения консолидированного бюджета за первое полугодие сообщил, что «Булгарпиво» допустило почти двукратный рост налоговой задолженности. По данным ведомства, задолженность по акцизам составила 131,5 млн рублей на 1 июля 2022 года. Долг начал расти с апреля с уровня 92,2 млн рублей.

— У АО «Булгарпиво» имеются негативные моменты в деятельности, которая сопровождается наличием задолженности перед бюджетом. Несмотря на работу налоговых органов по ее снижению, задолженность сохраняется, — рассказал глава татарстанского Минфина.



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Татьяна Демина