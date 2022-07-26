Рост налоговой задолженности «Булгарпиво» встревожил Минфин Татарстана

Фото: Максим Платонов

АО «Булгарпиво» допустило почти двукратный рост налоговой задолженности, что является «негативным моментом» в деятельности ведущего производителя пива, заострил сегодня внимание министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин на республиканском совещании об итогах исполнения консолидированного бюджета за первое полугодие.

За первое полугодие объем акцизов на пиво снизился до 5,788 млрд рублей против 6,134 млрд за первое полугодие 2021 года, свидетельствовали данные на слайдах Минфина Татарстана. Для предотвращения дальнейшего падения акцизных сборов Минфин на постоянной основе проводит встречи с республиканскими производителями пива. Причем большинство предприятий ожидает выполнения производственных показателей. И похоже, что срывает план по сборам челнинский производитель пива.

— У АО «Булгарпиво» имеются негативные моменты в деятельности, которая сопровождается наличием задолженности перед бюджетом. Несмотря на работу налоговых органов по ее снижению, задолженность сохраняется, — забил тревогу глава Минфина Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

По данным ведомства, представленным на слайде, задолженность по акцизам составила 131,5 млн рублей на 1 июля этого года. Долг начал расти с апреля с уровня 92,2 млн рублей.

Недавно глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин указал, что налоговики уже заметили тенденцию по снижению налоговых поступлений и предложили усилить мониторинг за налоговыми сборами.

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Луиза Игнатьева