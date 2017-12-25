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ОАО Булгарпиво

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания основана в 1981 году как Набережночелнинский пивобезалкогольный завод.В 1994 году преобразовано в акционерное общество открытого типа «Булгарпиво».Крупнейший пивоваренный завод в Закамье. Компания производит более 30 видов продукции — квасы натурального брожения, пиво, безалкогольные напитки, минеральную и питьевую воду.

Руководитель — Якушев Руслан Рифкатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г.Набережные Челны, Хлебный проезд, 37, Промкомзона
  • Телефон: (8552) 30-54-00
  • Email: inform@bulgarpivo.ru
  • Сайт: www.bulgarpivo.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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