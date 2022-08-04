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В Казани продают две «Покешные» за 6,5 млн рублей

12:05, 04.08.2022
В Казани продают две «Покешные» за 6,5 млн рублей
Фото: avito.ru

Кафе «Покешная», логотип которой готовила студия дизайнера Артемия Лебедева, продается — два кафе сети выставлены на продажу за 6,5 млн рублей на бесплатном сайте объявлений.

Первое кафе площадью 60 кв. м — на пешеходной улице по адресу: Декабристов, 83. Второе — кафе-контейнер в парке Урицкого.

Продавец в объявлении утверждает, что у локаций хороший трафик. Стоимость кафе указана без учета стоимости уступки товарного знака.

Фото: realnoevremya.ru

Дизайн «Покешной» был подготовлен по экспресс-программе студии Артемия Лебедева в 2019 году. Такое брендирование знаменитая студия выполняла за 100 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляУслугиОбщество Татарстан

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