В Казани продают две «Покешные» за 6,5 млн рублей
Кафе «Покешная», логотип которой готовила студия дизайнера Артемия Лебедева, продается — два кафе сети выставлены на продажу за 6,5 млн рублей на бесплатном сайте объявлений.
Первое кафе площадью 60 кв. м — на пешеходной улице по адресу: Декабристов, 83. Второе — кафе-контейнер в парке Урицкого.
Продавец в объявлении утверждает, что у локаций хороший трафик. Стоимость кафе указана без учета стоимости уступки товарного знака.
Дизайн «Покешной» был подготовлен по экспресс-программе студии Артемия Лебедева в 2019 году. Такое брендирование знаменитая студия выполняла за 100 тысяч рублей.
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