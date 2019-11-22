Казанское кафе показало логотип, разработанный студией Лебедева

Казанское кафе «Покешная» отреагировало на логотип, подготовленный по экспресс-программе студии Артемия Лебедева. Такое брендирование знаменитая студия выполняет за 100 тысяч рублей.

«Должны же они оправдать звание «самых хайповых» да и сотки, которую мы им скинули. Не время думать о тоске, когда во рту лежит поке — вот нам и слоган придумали, и логотип то ли «Покешная» то ли «Покешона» нарисовали», — говорится в официальном аккаунте заведения.

На сайте студии показано, что изначально логотип выглядел совершенно иначе.