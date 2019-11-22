Новости общества

00:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанское кафе показало логотип, разработанный студией Лебедева

23:32, 22.11.2019
Казанское кафе показало логотип, разработанный студией Лебедева
Фото: artlebedev.ru

Казанское кафе «Покешная» отреагировало на логотип, подготовленный по экспресс-программе студии Артемия Лебедева. Такое брендирование знаменитая студия выполняет за 100 тысяч рублей.

«Должны же они оправдать звание «самых хайповых» да и сотки, которую мы им скинули. Не время думать о тоске, когда во рту лежит поке — вот нам и слоган придумали, и логотип то ли «Покешная» то ли «Покешона» нарисовали», — говорится в официальном аккаунте заведения.

На сайте студии показано, что изначально логотип выглядел совершенно иначе.

ОбществоБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров