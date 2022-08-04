В Казани поймали водителей, устроивших гонки около Кремля

В Казани установили и привлекли к ответственности водителей автомобилей Subaru и Mercedes, устроивших гонки под стенами Кремля, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу.



Инспекторы изучили данные с камер наблюдения и опросили очевидцев — так установили регистрационные знаки и модели автомобилей.

Водитель Subaru 1989 года рождения прибыл в ГИБДД по вызову, признал вину в нарушении ПДД. На него составили административные материалы за опасное вождение, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Водителя Mercedes 1998 года рождения задержали 2 августа. На него составлены материалы за тонированные стекла и отсутствие документов. Его привлекли к ответственности за управление машиной с заведомо подложными номерами и за опасное вождение. В отношении собственника ТС — юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: realnoevremya.ru

30 июля Госавтоинспекция Казани составила материалы на водителей большегрузов за неправильную перевозку и повреждение дорог. В ходе рейда водителям большегрузов выписали десять административных материалов: восемь из них — по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства), еще два материала — по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

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Маргарита Головатенко