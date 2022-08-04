Юрист посоветовала россиянам поменять продленные на три года права раньше, чтобы избежать очередей

Срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлили постановлением правительства от 9 апреля на 3 года — до 2025 года. Права, срок действия которых истечет в 2025 году, лучше поменять заранее, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.



— Связано это с тем, что в 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года, — рассказала она в беседе с «Прайм».

Юридических последствий при этом не будет — продленный документ и новый документ имеют равную юридическую силу.

Фото: realnoevremya.ru

МВД России планирует включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в «Витрину данных ГИБДД». В ближайшем будущем на «Витрине» планируют создать массивы сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях.

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Маргарита Головатенко