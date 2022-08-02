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В МВД рассказали о планах расширения функционала «Витрины данных ГИБДД»

07:47, 02.08.2022
В МВД рассказали о планах расширения функционала «Витрины данных ГИБДД»
Фото: Максим Платонов

МВД России планирует включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в «Витрину данных ГИБДД», сообщает «РИА Новости».

Сейчас информационный ресурс аккумулирует в себе сведения об эксплуатируемых транспортных средствах. Эта информация необходима автомобилистам и владеющим парком автомобилей компаниям, а еще представителям заинтересованных структур и ведомств.

В ближайшем будущем на «Витрине» планируют создать массивы сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях.

Фото: Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
ОбществоАвто

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