В МВД рассказали о планах расширения функционала «Витрины данных ГИБДД»

Фото: Максим Платонов

МВД России планирует включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в «Витрину данных ГИБДД», сообщает «РИА Новости».



Сейчас информационный ресурс аккумулирует в себе сведения об эксплуатируемых транспортных средствах. Эта информация необходима автомобилистам и владеющим парком автомобилей компаниям, а еще представителям заинтересованных структур и ведомств.

В ближайшем будущем на «Витрине» планируют создать массивы сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях.

Фото: Максим Платонов

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Маргарита Головатенко