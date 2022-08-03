KFC и Pizza Hut проведут ребрендинг в России
Бренды KFC и Pizza Hut в России ждет ребрендинг. Об этом говорится в сообщении американской корпорации Yum! Brands, владеющей ими.
В июне завершился процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу. Аналогичная работа ведется в отношении сети фастфуда KFC.
Таким образом, эти сети не смогут работать под прежними названиями.
— По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России, — говорится в сообщении компании.
В марте Yum! Brands объявила о приостановке работы в России ресторанов, принадлежащих KFC. В стране находятся 70 собственных ресторанов KFC, всего в стране действует более 1,1 тысячи заведений сети.
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