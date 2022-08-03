В ООН заявили, что работают над снятием препятствий для России в сфере торговли

Конференция ООН по торговле и развития в рамках реализации «продуктовой сделки» работает над снятием препятствий для российской торговли продовольствием и удобрениями. Об этом заявила генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен.

— Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки, — приводит «РИА Новости» ее слова.

США и ЕС уже предоставили разъяснения относительно введенных санкций. Сейчас, по словам Гринспен, необходимо убедить частный сектор в отношениях с Россией не опасаться санкций, которые им и не грозят.

Фото: pixabay.com

В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу Черным морем сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.



Генсек ООН Антониу Гутерриш отмечал, что эффективное урегулирование продовольственного кризиса невозможно без возвращения на мировые рынки удобрений и продукции из России и с Украины. Он рассказал о тесных контактах по вопросу продовольствия с Россией, Украиной, Турцией, США, ЕС и другими сторонами.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина