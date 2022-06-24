В ООН заявили, что без продукции России и Украины нельзя разрешить продовольственный кризис

Эффективное урегулирование продовольственного кризиса невозможно без возвращения на мировые рынки удобрений и продукции из России и с Украины. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи на министерской встрече G7 по глобальной продовольственной безопасности.

Он находится в тесном контакте по вопросу продовольствия с Россией, Украиной, Турцией, США, ЕС и другими сторонами. Гутерриш не привел подробностей, чтобы не помешать успеху переговоров.

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— Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и мой заместитель (по гуманитарным вопросам, — прим. ред.) Мартин Гриффитс продолжают переговоры, направленные на достижение пакетного соглашения, которое позволит Украине экспортировать продовольствие не только наземным путем, но и по Черному морю, а также (обеспечит, — прим. ред.) поставку российского продовольствия и удобрений на мировые рынки без ограничений, — передает ТАСС.



На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия и Турция проведут переговоры о создании безопасного коридора по вывозу зерна с Украины.



Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала ранее отмечала, что причина роста цен на продовольствие кроется в экспортных ограничениях.



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Татьяна Леухина