В России инфляция замедлилась до 15,3% в годовом выражении

В России инфляция в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».



На неделе с 16 по 22 июля текущего года цены продолжили снижение, дефляция в России составила 0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3% год к году.

— В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось (минус 0,01%), — сообщили в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru

Недельная дефляция в России замедлилась и составила 0,08% с 16 по 22 июля, с начала года потребительские цены выросли на 11,32%. Дешевеет большинство продуктов, лидерство в этом сохраняют яйца (-1,17% за неделю). Лидеры роста цен — сосиски и сардельки — прибавили 0,38%.



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Маргарита Головатенко