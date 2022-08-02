Казанский Кремль в первом полугодии посетили почти 1,7 миллиона человек
Музей-заповедник Казанский Кремль в первом полугодии посетили 1 673 344 человека. Такие цифры приводит Государственный комитет Татарстана по туризму.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетителей Казанского Кремля выросло на четверть. За январь — июнь 2021-го там побывали 1 328 344 человека.
Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%.
Туристы стали дольше задерживаться в Татарстане. Повышенным спросом пользуются туры на 4 дня/3 ночи и на 5 дней/4 ночи.
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